Пыльные дороги объяснили нехваткой техники и снежной зимой в Петербурге

Проблему пообещали решить и закупить более тысячи единиц техники.

Глава Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов объяснил, почему в городе было так много пыли и песка на дорогах. Как оказалось, это связано с острой нехваткой уборочной техники. Об этом чиновник заявил 5 мая на пресс-конференции в "ТАСС".

Из-за снежной и морозной зимы улицы и тротуары приходилось обильно посыпать песком. Теперь его нужно убирать, но есть "недостатки в существующей системе уборки".

Это действительно свидетельства определенных недостатков существующей системы уборки, я имею в виду, конечно, внутриквартальные территории, которые связаны в первую очередь с жестким дефицитом поливомоечного оборудования с одной стороны. С другой стороны — с запаркованностью внутриквартальных территорий. Олег Зотов.

Смольный закупит более тысячи единиц коммунальной техники, которую можно будет использовать круглосуточно. После этого вопрос с уборкой песка можно будет закрыть.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что у муниципалитетов заберут полномочия по уборке дворов.

Фото: комитет по благоустройству