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Пыльные дороги объяснили нехваткой техники и снежной зимой в Петербурге
Сегодня, 14:37
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Пыльные дороги объяснили нехваткой техники и снежной зимой в Петербурге

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Проблему пообещали решить и закупить более тысячи единиц техники.

Глава Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов объяснил, почему в городе было так много пыли и песка на дорогах. Как оказалось, это связано с острой нехваткой уборочной техники. Об этом чиновник заявил 5 мая на пресс-конференции в "ТАСС".

Из-за снежной и морозной зимы улицы и тротуары приходилось обильно посыпать песком. Теперь его нужно убирать, но есть "недостатки в существующей системе уборки". 

Это действительно свидетельства определенных недостатков существующей системы уборки, я имею в виду, конечно, внутриквартальные территории, которые связаны в первую очередь с жестким дефицитом поливомоечного оборудования с одной стороны. С другой стороны — с запаркованностью внутриквартальных территорий.

Олег Зотов.

Смольный закупит более тысячи единиц коммунальной техники, которую можно будет использовать круглосуточно. После этого вопрос с уборкой песка можно будет закрыть. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что у муниципалитетов заберут полномочия по уборке дворов. 

Фото: комитет по благоустройству

Теги: пыль, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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