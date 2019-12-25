С 21 декабря в Петербурге ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Некоторые ограничения будут действовать до сентября 2022 года.

С 21 декабря в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

с 21 декабря по 4 января 2022 года в связи с установкой пешеходной галереи движение транспорта ограничат у дома №17 по Таврической улице. По 24 сентября 2022 года по этой же причине ограничивается движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту (от набережной Обводного канала до Курляндской улицы).

С 22 декабря по 5 января, а также с 16 по 24 сентября 2022 года движение будет временно ограничено по набережной Обводного канала (от Борисова моста до Старо-Петергофского проспекта).

И с 23 декабря по 4 июля 2022 года из-за работ по прокладке временной теплосети будет поэтапно закрываться движение транспорта по боковому проезду улицы Кораблестроителей.

Ранее мы писали про ограничения на дорогах, которые начали действовать с 10 декабря.

Фото: Piter.TV