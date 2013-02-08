С 10 декабря в Петербурге ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Некоторые ограничения будут действовать до мая 2022 года.

С 10 декабря в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 10 декабря по 8 января 2022 года в связи с работами по прокладке инженерных сетей ограничат движение транспорта по Светлановскому проспекту (от улицы Орбели до Светлановской площади).

С 10 декабря по 12 мая 2022 года из-за работ по прокладке водопровода движение транспортных средств ограничат по проспекту Стачек (от Оборонной улицы до улицы Белоусова). Информацию об этапах работ можно узнать здесь.

С 11 декабря по 19 апреля 2022 года в связи с работами по прокладке газопровода закрывается направление движения транспорта по улице Коллонтай (от Товарищеского проспекта до проспекта Солидарности).

Также напоминаем об ограничениях на дорогах, которые ввели с 26 ноября.

Фото: Piter.TV