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С 26 ноября в Петербурге ограничат движение транспорта по нескольким улицам
Сегодня, 18:58
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С 26 ноября в Петербурге ограничат движение транспорта по нескольким улицам

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Некоторые ограничения будут действовать до июля 2022 года.

С 26 ноября в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). 

С 27 ноября по 12 декабря в связи с работами по ремонту дороги в районе трамвайных путей ограничат движение транспорта по Дальневосточному проспекту от Зольной улицы до Гранитной улицы.

С 26 ноября по 25 января 2022 года в связи с продолжением работ по прокладке теплосети закрывается движение транспорта по Перевозному переулку от улицы Стахановцев до Новочеркасского проспекта.

В связи с работами по реконструкции инженерных сетей с 26 ноября по 3 июля 2022 года закроют движение транспорта  по нечетной стороне Омской улицы от Торжковской улицы до Ланского шоссе.

Ранее в ГАТИ рассказали об ограничениях на дорогах с 19 ноября. 

Фото: Piter.TV

Теги: гати, движение транспорта, ограничения на дорогах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Фомичёв Анфиан
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