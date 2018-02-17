С 19 ноября в Петербурге ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Некоторые ограничения будут действовать до конца декабря.

С 19 ноября в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В связи с работами по прокладке электрохимической защиты с 19 по 25 ноября движение будет ограничено по Капитанской улице от Морской набережной до улицы Кораблестроителей. С 26 ноября по 20 декабря – по Морской набережной у улицы Кораблестроителей.

В связи с работами по прокладке газопровода с 20 до 27 ноября для автомобилистов ограничат движение по Подольской улице от Клинского проспекта до Малодетскосельского проспекта.

С 20 ноября по 20 декабря в связи с работами по ремонту дороги движение транспорта ограничат по Забалканскому проезду. С 25 ноября закроют направление движения транспорта от Софийской улицы к границе поселка Шушары.

В Петербурге также приступают к ремонту трамвайных путей. С 20 ноября по 1 декабря движение ограничат на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара с закрытием сквозного движения по Загребскому бульвару. Со 2 по 25 декабря – на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Будапештской улицы.

Ранее мы писали, что съемки фильма "Химера" ограничат движение по Левашовскому шоссе 20 ноября.

Фото: Piter.TV