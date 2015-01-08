На петербургской дамбе 18 декабря ограничат движение

На мосту судопропускного сооружения на петербургской дамбе из-за работ по обслуживанию технологического оборудования ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КЗС города.
Так, с 10:00 до 18:00 18 декабря закроют проезд по правой и средней полосам поочередно на Невской стороне (внутреннее кольцо КАД) и Финской стороне (внешнее кольцо КАД).
Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Счастливого пути!
Пресс-служба КЗС Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что с 19 декабря движение транспорта закроют в Адмиралтейском и Красногвардейском районах.
Фото: пресс-служба КЗС Петербурга
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