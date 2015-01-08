  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На петербургской дамбе 18 декабря ограничат движение
Сегодня, 15:51
51
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На петербургской дамбе 18 декабря ограничат движение

0 0

Пройдут работы по обслуживанию технологического оборудования.

На мосту судопропускного сооружения на петербургской дамбе из-за работ по обслуживанию технологического оборудования ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КЗС города. 

Так, с 10:00 до 18:00 18 декабря закроют проезд по правой и средней полосам поочередно на Невской стороне (внутреннее кольцо КАД) и Финской стороне (внешнее кольцо КАД). 

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Счастливого пути! 

Пресс-служба КЗС Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что с 19 декабря движение транспорта закроют в Адмиралтейском и Красногвардейском районах. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга 

Теги: кзс петербурга, ограничения для транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии