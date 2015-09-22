На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу

Остальные полосы останутся открытыми, однако скорость передвижения на них ограничат до 50 километров в час.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" уведомляет водителей, что на кольцевой автодороге вокруг Петербурга (КАД) планируется временное закрытие одной полосы движения. Ограничение затронет участок от пересечения с Таллинским шоссе до Красносельского шоссе.

В связи с проведением мероприятий по очистке разделительной полосы автодороги с 16 по 19 апреля текущего года движение автомобилей по третьей полосе будет временно приостановлено. Остальные полосы останутся открытыми, однако скорость передвижения на них ограничат до 50 километров в час.

Работы пройдут на внутреннем кольце КАД — на отрезке от 80-го до 85-го километра. Для безопасности участников дорожного движения установят необходимые временные дорожные знаки, специальные баррикады и освещение. Организация движения будет осуществляться согласно предварительно утвержденному плану.

Ограничительные меры будут действовать круглосуточно в течение двух смен. Вся информация о временных изменениях отображается на информационных табло и знаках автоматизированной системы управления дорожным движением.

Ранее мы сообщили о том, что с 6 по 27 апреля на развязке КАД с Московским шоссе перекроют два съезда.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"