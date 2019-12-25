В Петербурге соревнования по легкой атлетике ограничат движение 29 марта

Ограничения коснутся Московского района.

Проведение всероссийских соревнований по легкой атлетике "Скоростная десятка" в Петербурге ограничит движение автомобилей 29 марта. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

С 00:00 до 23:59 запретят остановку на проспекте Юрия Гагарина от Кузнецовской улицы до Бассейной улицы, Бассейной от Юрия Гагарина до проспекта Космонавтов, проспекте Космонавтов от Бассейной до Кузнецовской, а также на Кузнецовской от Космонавтов до Юрия Гагарина.

В 07:00-11:30 не получится проехать по проспекту Юрия Гагарина от Бассейной до Кузнецовской, проспекту Космонавтов от Кузнецовской до Бассейной, Бассейной в направлении от Космонавтов к Юрия Гагарина, Кузнецовской от Юрия Гагарина к проспекту Космонавтов.

