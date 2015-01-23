В трех районах Петербурга с 27 марта вводятся дорожные ограничения

Речь идет о Приморском, Московском и Центральном районах.

В трех районах Петербурга с 27 марта ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Московском районе до 19 июня из-за работ по размещению временных ограждений перекроют проезд по 1-му Предпортовому проезду от 2-го Предпортового проезда до улицы Костюшко.

В Приморском районе по 6 мая будут проводить реконструкцию инженерных сетей, поэтому движение закроют по улице Генерала Хрулева от Байконурской улицы до Серебристого бульвара.

А в Центральном районе до 15 ноября 2027 года в связи с размещением ограждений и пешеходной галереи ограничивается движение по нечетной стороне набережной реки Мойки от Певческого моста до Невского проспекта.

