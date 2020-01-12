Движение по Петергофскому шоссе ограничат с 18 по 24 марта
Сегодня, 11:20
Движение по Петергофскому шоссе ограничат с 18 по 24 марта

Пройдут работы по реконструкции водопровода.

В Красносельском районе Петербурга с 18 марта вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В связи с работами по реконструкции водопровода до 24 марта затруднится движение по боковому проезду Петергофского шоссе у пересечения с улицей Доблести, с закрытием проезда в направлении от улицы Доблести к дому 21к1А по Петергофскому шоссе. Объезд возможен, к примеру, по Петергофскому шоссе, улице Доблести, улице Маршала Захарова, проспекту Кузнецова и улице Рихарда Зорге. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке работы по строительству газопровода ограничат движение. Проезд будет затруднен с 17 марта по 6 апреля. 

