Движение по Петергофскому шоссе ограничат с 18 по 24 марта

Пройдут работы по реконструкции водопровода.

В Красносельском районе Петербурга с 18 марта вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В связи с работами по реконструкции водопровода до 24 марта затруднится движение по боковому проезду Петергофского шоссе у пересечения с улицей Доблести, с закрытием проезда в направлении от улицы Доблести к дому 21к1А по Петергофскому шоссе. Объезд возможен, к примеру, по Петергофскому шоссе, улице Доблести, улице Маршала Захарова, проспекту Кузнецова и улице Рихарда Зорге.

Фото: пресс-служба ГАТИ

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. ГАТИ Петербурга

Главное фото: pxhere