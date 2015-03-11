В Сестрорецке работы по строительству газопровода ограничат движение

Проезд будет затруднен с 17 марта по 6 апреля.

В Курортном районе Петербурга вводятся дорожные ограничения для водителей, сообщили в Государственной административно-технической инспекции 13 марта.

С 17 марта по 6 апреля планируются работы по строительству газопровода, из-за чего затруднится проезд по Авиационной улице в Сестрорецке от Аэродромной улицы до дома 9А по Авиационной улице.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и с указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе с 12 марта ограничат движение транспорта. Запланированы работы по ремонту трамвайных путей на перекрестке улицы Хошимина и Выборгского шоссе.

Фото: пресс-служба ГАТИ