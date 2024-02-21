В Выборгском районе с 12 марта ограничат движение транспорта

Запланированы работы по ремонту трамвайных путей.

В Выборгском районе Петербурга с 12 марта вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции 10 марта.

До 20 апреля в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей затруднится проезд на перекрестке улицы Хошимина и Выборгского шоссе.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и с указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: в Красносельском и Петроградском районах с 10 и 11 марта введут ограничения для водителей. Планируются работы по реконструкции водопроводов и прокладке инженерных сетей.

