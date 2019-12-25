Дорожные ограничения вводятся в Красносельском и Петроградском районах

Планируются работы по реконструкции водопроводов и прокладке инженерных сетей.

В двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения с 10 и 11 марта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Красносельском районе с 11 по 17 марта из-за работ по реконструкции водопровода ограничивается движение по боковому проезду Петергофского шоссе на пересечении с улицей Доблести, с закрытием проезда по Петергофскому шоссе в направлении от дома 27К к дому 21А.

А в Петроградском районе с 10 до 30 марта по этой же причине перекроют движение по улице Сперанского от проспекта Добролюбова до тупика.

Кроме того, с 11 по 21 марта работы по прокладке инженерных сетей ограничат проезд по Петроградской улице от Большого Крестовского моста до Вязовой улицы.

Фото: пресс-служба ГАТИ