Дорожные ограничения вводятся в Красносельском и Петроградском районах
Сегодня, 10:58
Планируются работы по реконструкции водопроводов и прокладке инженерных сетей.

В двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения с 10 и 11 марта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Красносельском районе с 11 по 17 марта из-за работ по реконструкции водопровода ограничивается движение по боковому проезду Петергофского шоссе на пересечении с улицей Доблести, с закрытием проезда по Петергофскому шоссе в направлении от дома 27К к дому 21А. 

А в Петроградском районе с 10 до 30 марта по этой же причине перекроют движение по улице Сперанского от проспекта Добролюбова до тупика. 

Кроме того, с 11 по 21 марта работы по прокладке инженерных сетей ограничат проезд по Петроградской улице от Большого Крестовского моста до Вязовой улицы. 

Ранее мы рассказывали о том, что движение по Дальневосточному проспекту будет ограничено до 4 июля. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

