Движение по Дальневосточному проспекту будет ограничено до 4 июля
Сегодня, 10:57
Пройдут работы по размещению временных ограждений.

В Невском районе с 7 марта вводятся дорожные ограничения. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

До 4 июля пройдут работы по размещению временных ограждений, из-за чего проезд затруднится по Дальневосточному проспекту от улицы Еремеева до Воркутинской улицы, а также по Союзному проспекту от Складской улицы до улицы Коллонтай, по улице Коллонтай от Нерчинской улицы до Дальневосточного проспекта. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: с 6 по 20 марта в Невском районе вводятся дорожные ограничения. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

