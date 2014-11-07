Движение по Дальневосточному проспекту будет ограничено до 4 июля

Пройдут работы по размещению временных ограждений.

В Невском районе с 7 марта вводятся дорожные ограничения. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

До 4 июля пройдут работы по размещению временных ограждений, из-за чего проезд затруднится по Дальневосточному проспекту от улицы Еремеева до Воркутинской улицы, а также по Союзному проспекту от Складской улицы до улицы Коллонтай, по улице Коллонтай от Нерчинской улицы до Дальневосточного проспекта.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

