С 6 по 20 марта в Невском районе вводятся дорожные ограничения

Планируется строительство газопровода.

В Невском районе с 6 марта ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

До 20 марта планируются работы по строительству газопровода, из-за чего проезд затруднится по Власьевскому переулку от 12-й линии до 8-й линии.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и с указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Фото: ГАТИ Петербурга