С 6 по 20 марта в Невском районе вводятся дорожные ограничения
Планируется строительство газопровода.

В Невском районе с 6 марта ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

До 20 марта планируются работы по строительству газопровода, из-за чего проезд затруднится по Власьевскому переулку от 12-й линии до 8-й линии. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и с указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: петербургских автомобилистом предупредили о новых ограничениях движения с начала марта. 

Фото: ГАТИ Петербурга 

