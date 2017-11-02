С 6 по 20 марта в Невском районе вводятся дорожные ограничения

В Невском районе с 6 марта ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
До 20 марта планируются работы по строительству газопровода, из-за чего проезд затруднится по Власьевскому переулку от 12-й линии до 8-й линии.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и с указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Фото: ГАТИ Петербурга
