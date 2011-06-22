Петербургских автомобилистом предупредили о новых ограничениях движения с начала марта

Ограничения вводятся в 8 районах Петербурга.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 1, 2 и 3 марта.

В Адмиралтейском районе

С 3 марта по 29 июля в связи с производством работ по капитальному ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по набережной Адмиралтейского канала от площади Труда до дома 7 литера А по набережной Адмиралтейского канала.

В Василеостровском районе

С 3 марта по 2 апреля в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по улице Шевченко от Шкиперского протока до Малого проспекта В.О.

В Колпинском районе

С 1 марта по 15 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение транспорта по Павловской улице в городе Колпино от улицы Танкистов до улицы Губина.

С 1 по 10 марта в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается сквозное движение транспорта по улице Веры Слуцкой в городе Колпино от Финляндской улицы до проспекта Ленина.

В Красносельском районе

С 1 марта изменяется ранее введенные схема и сроки производства работ:

В связи с производством работ с 1 марта по 28 июня по строительству инженерных сетей

с 1 марта по 28 июня закрывается движение транспорта по Социалистической улице от Авиационной улицы до Аннинского шоссе, по Школьной улице от Аннинского шоссе до Полевой улицы, по бульвару Дружбы от Набережной улицы до Московской улицы, по Дачной улице от Заречной улицы до Парковой улицы, по Дачной улице от Авиационной улицы до 5-го проезда.

с 1 марта по 8 июня закрывается движение транспорта по Вокзальной улице от Коллективной улицы до Аннинского шоссе.

В Невском районе

С 3 марта по 6 апреля в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по проспекту Большевиков на пересечении с Паткановской улицей.

В Петроградском районе

С 1 по 20 марта в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Петроградской набережной от улицы Куйбышева до Петровской набережной.

В Петродворцовом районе

С 1 марта по 1 июня в связи с производством работ по строительству дороги ограничивается движение транспорта по Красносельскому шоссе в поселке Стрельна от Сергиевского путепровода до дома 72 литера А по Красносельскому шоссе, с закрытием движения по Красносельскому шоссе с организацией проезда по временной дороге.

В Пушкинском районе

С 2 по 11 марта в связи с производством работ по строительству газопровода ограничивается движение транспорта по Школьной улице в городе Пушкин от улицы Генерала Хазова до бульвара Алексея Толстого.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

Ранее сотрудники ГАТИ очистили от снега памятник защищавшему Ленинград торпедному катеру "Комсомолец".

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)