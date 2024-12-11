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Ограничения движения в Калининском и Центральном районах введут с 23 января
Сегодня, 17:40
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Ограничения движения в Калининском и Центральном районах введут с 23 января

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На местах будут вестись работы по реконструкции водопровода и тепловой сети.

С четверга в Санкт-Петербурге будет введен ряд ограничений для движения транспорта. В связи с проведением работ по реконструкции движение ограничат на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта, а также на участке Синопской набережной от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина, – сообщают в ГАТИ.

Участок дороги в Калининском районе будет перекрыт до 7 апреля, а в Центральном проезд закроют до 28 июля. На объектах произведут работы по реконструкции водопровода и тепловой сети соответственно.

Ранее мы сообщали, что на Бронницкой улице в Адмиралтейском районе на 11 месяцев ограничат движение транспорта.

Фото: PxHere, Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга

Теги: калининский район, ограничения движения, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости, Картина дня,

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