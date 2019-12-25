Из-за матча 8 декабря у "Газпром Арены" ограничат движение транспорта

В этот день на стадионе пройдет матч "Зенита" и "Боруссии".

В следующий вторник, 8 декабря, на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге состоится матч между футбольными командами "Зенит" и "Боруссия". В связи с игрой движение у стадиона будет ограничено, предупредили в пресс-службе КРТИ.

Так, с полуночи до полуночи полностью перекроют проезд по Савиной улице по направлению к Большому Петровскому мосту, по этому Мосту в направлении к Южной дороге, по набережной Гребного Канала, Крестовскому проспекту, Южной и Северной дорогам. С 17.55 до 23.55 не получится проехать по улице Рюхина, набережной Мартынова, Теннисной и Велосипедной аллеям. С 20.55 8 декабря до 00.55 9 декабря будет запрещен въезд на Яхтенную улицу и Приморский проспект на двух участках. Подробная схема ограничений опубликована на официальном сайте КРТИ.

В те же 24 часа будет запрещена остановка транспорта на перечисленных адресах, также с 16.55 до 23.55 8 декабря и с 20.55 8 декабря до 00.55 9 декабря ограничится проезд на Крестовском проспекте у пересечения с улицей Рюхина и на выезде с нечетной стороны Яхтенной улицы.

Ранее мы писали, что на КАД у пересечения с Софийской улицей перекроют три полосы.

Фото: Piter.TV