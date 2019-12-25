На КАД у пересечения с Софийской улицей перекроют три полосы

На участке начался монтаж второй секции деформационного шва.

На 61-м километре внутреннего кольца КАД 3 декабря стартовали работы по монтажу вторых секций двух деформационных швов. В связи с этим, предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", для проезда будут недоступны первая, вторая полосы и полоса безопасности.

Отмечается, что на свободных полосах при этом ограничат скорость до 50 км/час. Монтаж первых секций на этом участке КАД начался 24 ноября, работы проводят в два этапа из-за разделенной на две секции конструкции. Третью и четвертую полосы уже обновили. Известно, что дорожники стараются сократить сроки работ и увеличили количество сотрудников на 61-м километре, засчет чего монтаж уже сейчас немного опережает график. Завершить работы планируется к 24 декабря.

Напомним: "День Эрмитажа-2020" ограничит движение транспорта 5 и 6 декабря.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"