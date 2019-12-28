"День Эрмитажа-2020" ограничит движение транспорта

Ограничения будут действовать не более двух дней.

В связи с культурно-массовыми мероприятиями в "День Эрмитажа 2020" в центре Петербурга ограничат движение. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 12:00 5 декабря до 23:59 6 декабря будет прекращено движение транспорта по Певческому проезду вдоль дома №4 и дома №6-8 по Дворцовой площади, проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Кроме того, с 18:00 29-го ноября до 23:59 8-го декабря ограничат движение транспортных средств путем сужения проезжей части по Певческому проезду вдоль дома №4 и дома №6-8 в направлении от Дворцовой площади к набережной реке Мойке. Владельцы парковочных разрешений смогут оставить свои машины.

Посетить Эрмитаж 8 декабря можно будет бесплатно.

Фото: Piter.TV