"День Эрмитажа-2020" ограничит движение транспорта

В связи с культурно-массовыми мероприятиями в "День Эрмитажа 2020" в центре Петербурга ограничат движение. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
С 12:00 5 декабря до 23:59 6 декабря будет прекращено движение транспорта по Певческому проезду вдоль дома №4 и дома №6-8 по Дворцовой площади, проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.
Кроме того, с 18:00 29-го ноября до 23:59 8-го декабря ограничат движение транспортных средств путем сужения проезжей части по Певческому проезду вдоль дома №4 и дома №6-8 в направлении от Дворцовой площади к набережной реке Мойке. Владельцы парковочных разрешений смогут оставить свои машины.
Посетить Эрмитаж 8 декабря можно будет бесплатно.
Фото: Piter.TV
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