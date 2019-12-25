Проезд по Железнодорожному проспекту перекроют с 24 по 28 февраля

Ограничения ждут также Мебельную улицу, 16-17 линии В.О., Витебский проспект.

В Петербурге ограничат движение еще по нескольким дорогам в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

С 20 февраля и по 8 марта затруднится проезд по Витебскому проспекту от Звездной улицы до Шекснинского переулка, где будут прокладывать канализационные сети. С 22 по 28 февраля, а также с 31 марта по 3 апреля работы по прокладке газопровода ограничат движение по 16-17-ой линии Васильевского острова от Камской улицы до Малого проспекта. С 23 февраля по 15 марта затруднится движение и по участку Мебельной улицы от Гаккелевской до Стародеревенской улицы из-за прокладки инженерных сетей.

С 24 по 28 февраля полностью перекроют проезд Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина. По этому проспекту будут поэтапно ограничивать и закрывать движение вплоть до 21 марта. Здесь начинаются работа по прокладке инженерных сетей.

Также мы сообщали, что график работы наземного общественного транспорта Петербурга изменится на пять дней.

Фото: Piter.TV