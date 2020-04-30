График работы наземного общественного транспорта Петербурга изменится на пять дней

В период с 19 по 23 февраля наземный общественный транспорт Петербурга немного изменит график работы. Об этом накануне предупредили в пресс-службе городского "Организатора перевозок".
Все автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по городу следующим образом: 19 и 20 февраля – по графику пятницы, а 21, 22 и 23 февраля – по графику воскресенья. Изменения связаны с празднованием Дня защитника отечества.
Расписание "Лыжных стрел" также изменилось из-за февральских праздников.
Фото: Piter.TV
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