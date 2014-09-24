Расписание "Лыжных стрел" изменилось из-за февральских праздников

Электричка 20 февраля переносится на 21 февраля.

Расписание "Лыжных стрел" в Петербурге немного изменилось из-за февральских праздников. Как предупредили петербуржцев в комитете по физкультуре и спорту, электричка до трасс в поселках Шапки и Орехово, запланированная на 20 февраля, переносится на 21 февраля.

Пригородные поезда отправятся с Финляндского и Московского вокзалов в 9.10 и 10.25 соответственно, обратно в город электрички прибудут в 16.33 и 17.00 соответственно. Трассы в поселках развернутся на 5, 10, 15 километров, программа включает в себя и пешеходную ходьбу.

Электричка до Шапок с Московского вокзала также остановится в Колпино и Обухово, а поезд до Орехово с Финляндского вокзала сделает остановку в Девяткино, но только на пути в город. Посадочные талоны на "Лыжные стрелы" выдаются в отделах физической культуры и спорта администраций районов Петербурга или в уполномоченных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, подведомственных районным администрациям.

Ранее мы писали, что в петербургской "Лыжне России" приняли участие более 20 тысяч человек.

Фото: ВКонтакте / Андрей Масленников