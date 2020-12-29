Проезд по Полевой Сабировской улице до 18 января перекроют дорожные работы

Участок улицы закроют с 21.00 15 января.

В Петербурге с 15 января вступят в силу несколько новых ограничения движения, о них 14 января предупредила Государственная административно-техническая инспекция.

Так, с 21:00 15 января до 06:00 18 января прокладка инженерных сетей полностью перекроет проезд по Полевой Сабировской улице на участке от Аэродромной улицы до Рубежной улицы. Также движение по Полевой Сабировской улице будет поэтапно ограничиваться уже из-за ремонта оборудования газопроводов: с 19 по 22 января не получится проехать от Аэродромной улицы до Рубежной улицы, а с 23 по 24 января – от Аэродромной улицы до Богатырского проспекта.

Также мы сообщали, что от Мурино до станции метро "Проспект Просвещения" запустят новый автобусный маршрут.

Фото: Piter.TV