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Проезд по Полевой Сабировской улице до 18 января перекроют дорожные работы
Сегодня, 14:53
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himif

Проезд по Полевой Сабировской улице до 18 января перекроют дорожные работы

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Участок улицы закроют с 21.00 15 января.

В Петербурге с 15 января вступят в силу несколько новых ограничения движения, о них 14 января предупредила Государственная административно-техническая инспекция.

Так, с 21:00 15 января до 06:00 18 января прокладка инженерных сетей полностью перекроет проезд по Полевой Сабировской улице на участке от Аэродромной улицы до Рубежной улицы. Также движение по Полевой Сабировской улице будет поэтапно ограничиваться уже из-за ремонта оборудования газопроводов: с 19 по 22 января не получится проехать от Аэродромной улицы до Рубежной улицы, а с 23 по 24 января – от Аэродромной улицы до Богатырского проспекта.

Также мы сообщали, что от Мурино до станции метро "Проспект Просвещения" запустят новый автобусный маршрут.

Фото: Piter.TV

Теги: дорожные работы, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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