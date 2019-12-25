Движение по участку проспекта Юрия Гагарина закроется до конца марта

Также с 5 по 14 января будет недоступен проезд по Малой Зелениной улице.

Наступление праздников не отменяет в Петербурге дорожные работы. В связи с некоторыми из них ожидаются и ограничения движения в нескольких районах города. Об этом предупредила ГАТИ.

Так, с 30 декабря и по 29 марта прокладка кабельной сети поэтапно закроет движение машин по боковому проезду четной стороны проспекта Юрия Гагарина на участке от улицы Типанова до Бассейной улицы. С того же дня, но до 30 января станет недоступным проезд по тому же проспекту от улицы Гастелло до Бассейной улицы.

В разгар новогодних каникул, с 5 по 22 января, затруднится проезд по Кронверкской улице от Кронверкского проспекта до Сытнинской улицы из-за прокладки электрокабеля. С того же дня, но по 14 января полностью закроется движение по Малой Зелениной улице от набережной Адмирала Лазарева до Глухой Зелениной улицы.

С 11 по 31 января из-за ремонта канализационных сетей ограничится движение по проспекту Наставников у Ленской улицы.

Внимание: на трассе "Сортавала" у Агалатово полностью перекроют движение 30 декабря.

Фото: Piter.TV