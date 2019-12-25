На трассе "Сортавала" у Агалатово полностью перекроют движение 30 декабря

Ограничения продлятся два часа.

В грядущую среду, 30 декабря, на 15-м километре трассы А-121 "Сортавала" на два часа полностью перекроют автомобильное движение. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", перекрыт будет участок на транспортной развязке в районе деревни Агалатово Всеволожского района Ленобласти.

Известно, что на 27-м километре трассы в районе деревни Керро будут устанавливать П-образную металлическую опору для информационных знаков. Движение же перекрывают, чтобы обезопасить автомобилистов. Отмечается, что на период полной остановки движения на трассу привлекут к работе машины прикрытия с комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками.

Объехать проблемный участок можно по Приозерскому шоссе (автодорога регионального значения 41К-179) через деревню Агалатово. Проезд к садоводческим товариществам останется свободным.

Километраж на КАД Петербурга остался только на внутреннем кольце.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"