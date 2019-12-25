Километраж на КАД Петербурга остался только на внутреннем кольце

Километровые столбики в обратном направлении убрали.

На петербургском КАД теперь будут указывать километраж только по внутреннему кольцу. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 22 декабря, новшество поможет автомобилистам, дорожным службам, ГИБДД и МЧС проще ориентироваться на трассе.

Отмечается, что дорожные знаки с указанием километра иначе известные как километровые столбики на федеральных трассах теперь исчисляются лишь в прямом направлении. В связи с этим, на всех дорогах федерального значения заменили столбики с указанием километража: новые знаки с двух сторон показывают отсчет расстояния прямого направления, обратный отсчет исключен. Трасса М-10 "Россия", привели пример в учреждении, будет иметь нулевой километр в Московской области, а дорога А-180 "Нарва" – в Петербурге. На КАД нулевой километр внутреннего кольца остался на месте – в районе пересечения КАД с Приморским шоссе.

Ранее мы сообщали, что часть Вознесенского шоссе в Колпино ограничат для проезда до сентября 2022 года.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"