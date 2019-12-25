На Васильевском острове на 2 месяца ограничат движение на Кадетской линии

Также ограничения вступят в силу в Парголово.

C 9 августа в Петербурге вступят в силу ограничения дорожного движения по двум адресам. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 9 августа по 30 сентября движение будет ограничено на Кадетской линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной. Там будет проходить реконструкция наружного освещения.

Кроме того, с 9 по 21 августа будет ремонтироваться дорожное покрытия Ольгинской дороги в Парголово. В связи с этим движение транспорта по проезду от улицы Вологдина до улицы Шишкина и улице Шишкина будет поэтапно ограничиваться и закрываться.

Ранее Piter.TV рассказывал, где еще ограничат движение в сентябре.

Фото: Piter.TV