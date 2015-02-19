С 7 августа на трёх улицах Петербурга будет ограничено движение транспорта

Самое долгое ограничение продлится до 9 сентября.

В Петербурге на трёх улицах с 7 августа будет ограничено движение транспортных средств. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, с 7 по 18 августа в связи с производственными работами по прокладке теплосети ограничивается движение транспорта по проспекту Науки от улицы Карпинского до улицы Руставели.

С 7 по 29 августа в связи с работами по прокладке водопровода движение будет ограничено по Пионерской улице от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы.

С 9 августа по 9 сентября транспортное движение будет поэтапно ограничиваться в поселке Металлострой по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до улицы Богайчука. На данном участке специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие.

Также 22 августа движение полностью будет закрыто по Полевой улице от Петрозаводского проспекта до дома 26 лит. А по Полевой улице. Маршрут Объезда: улица Богайчука – Железнодорожная улица – Садовая улица – Петрозаводское шоссе.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

Ранее мы писали, что на КАД в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения.

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