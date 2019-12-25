На КАД в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения

Ремонт пройдет на всех полосах, но поэтапно.

На КАД в районе развязки с Московским шоссе временно перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы будут идти на путепроводе через Московское шоссе и путепроводе через железную дорогу. Там будут заменять деформационные швы. Ограничения будут действовать с 29 июля по 11 августа. Для движения перекроют первую, вторую полосы и переходно-скоростную полосу съезда с внешнего кольца КАД на Витебский проспект. С 12 по 16 августа — третью и четвертую полосу. На остальных полосах скоростной режим ограничат до 50 км/час.

Работы будут идти в круглосуточном режиме.

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Фото: Piter.TV