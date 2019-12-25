Движение на петербургской дамбе будет ограничено 10 декабря

Организация движения в зоне работ будет производиться по единственной доступной полосе.

На участке КАД Петербурга, проходящем по дамбе, вводится временный запрет на движение транспортных средств. Пресс-служба Дирекции Комплексных защитных сооружений (КЗС) уведомляет, что с 9:00 до 19:00 10 декабря будут закрыты две полосы — правая и средняя — на внешней стороне моста судоходного сооружения С-2.

Эти меры связаны с проведением монтажных работ по установке специального технического оборудования на мосту. Водители смогут передвигаться исключительно по оставшейся свободной левой полосе.

Организация движения в зоне работ будет производиться по единственной доступной полосе. Управление комплексом сооружений заранее извинилось перед водителями за создаваемые временные трудности и призвало внимательно относиться к обозначениям на трассе, соблюдать предписанные знаки и ограничения скорости.

Ранее петербуржцам рассказали, как можно посмотреть на дамбу изнутри.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (Дамба Санкт-Петербурга)