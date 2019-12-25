Участок улицы Карпинского закроют на четыре дня на ремонт

Проезд по улице станет недоступным.

Петербургских автомобилистов ждут новые ограничения движения в нескольких районах города, о которых предупредили в ГАТИ 20 октября.

Так, с 21 октября по 3 ноября прокладка газопровода затруднит проезд по улице Коллонтай от Товарищеского проспекта до Российского. С 22 октября по ту же дату ограничат движение по улице Карпинского от проспекта Науки до улицы Руставели вместе с боковыми проездами, а с 30 октября по 2 ноября на том же участке полностью закроют проезд.

С 20 октября по 25 декабря затруднится проезд по Малой Бухарестской улице от Дунайского проспекта до улицы Димитрова, причем с 21 по 25 декабря движение здесь полностью перекроют.

Также с 20 октября по 2 ноября замедлится движение по 1-му Предпортовому проезду от 5-го Предпортового проезда до улицы Костюшко из-за прокладки газопровода.

Ранее мы писали, что на набережной Зимней канавки ограничат движение из-за капремонта моста.

Фото: Piter.TV