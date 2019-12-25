На набережной Зимней канавки ограничат движение из-за капремонта моста

Речь идет о капитальном ремонте 1-го Зимнего моста в центре города.

В пятницу, 16 октября, стало известно, что Государственная административно-техническая инспекция разрешила провести ремонт 1-го Зимнего моста в центре города.

Необходимую документацию выдали для проведения историко-культурного научного археологического обследования при выполнении ремонтных работ. Отметим, что мост входит в состав комплекса "Набережные и мосты Зимней канавки" и является объектом культурного наследия федерального значения.

Работы будут проводить с 23 по 30 октября. Движение транспорта ограничат от набережной реки Мойки к Миллионной улице в одном направлении. Специалисты просят продумывать маршрут заранее.

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Фото: Википедия / Obakeneko