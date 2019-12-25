На дороге до Пулково до середины ноября затруднится проезд

Движение ограничат на участке от Пулковского шоссе до аэропорта.

В Петербурге с 17 октября вступит в силу еще ряд дорожных ограничений, связанный с различными работами. Об этом предупредили в ГАТИ.

Так, с 17 октября по 14 ноября дорожный ремонт затруднит проезд транспорта по дороге в аэропорт "Пулково" от Пулковского шоссе до самого аэропорта. С 19 октября и по 17 декабря работы по прокладке электрокабеля ограничат движение по Дровяной улице от Рижского проспекта до набережной Обводного канала. В тот же день начнутся работы по прокладке инженерных сетей на Малой Разночинной улице. Здесь до 13 января 2021 года полностью закроется участок этой улицы от Чкаловского проспекта до Малого проспекта П.С.

Ограничится проезд и по четной стороне Суздальского проспекта от улицы Симонова до Выборгского шоссе, где в течение недели, с 20 по 27 октября, будут чинить дорожное покрытие. С 20 октября по 4 ноября станет недоступным проезд Цветочной улице от Рощинской улицы до Иркутской, а с 20 по 31 октября затруднится движение по Малому Сампсониевскому проспекту от Большого Сампсониевского до Выборгской набережной.

Ранее мы сообщали, что движение автомобилей ограничат в двух районах Петербурга из-за велопробега.

Фото: Piter.TV