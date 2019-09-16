Движение автомобилей ограничат в двух районах Петербурга из-за велопробега

С 08:30 до 09:30 будет перекрыто движение автомобильного транспорта по Левашовскому проспекту.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что в честь Дня дорожника в Северной столице пройдет велопробег. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной структуры.

Отмечается, что велопробег затруднит движение в центре Петербурга. Так, с 08:30 до 09:30 будет перекрыто движение автомобильного транспорта по Левашовскому проспекту. Также автомобилисты не смогут проехать от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы.

Кроме того, с 09:00 до 10:00 приостановят движение транспорта на 15 минут. Движение будет закрыто на перекрестке Северной дороги с Велосипедной аллеей.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургских маршрутках подорожал проезд.

Фото:pixabay