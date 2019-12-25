Вице-губернатор Максим Соколов поздравил петербуржцев с Днём работников дорожного хозяйства

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов поздравил горожан с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства. Он отмечается в третье воскресенье октября.
Оставаясь городом с уникальным обликом и богатой историей, Петербург активно преображается, становясь все более современным мегаполисом. Каждый день вы трудитесь над тем, чтобы сделать наш город более комфортным для миллионов петербуржцев, гостей и туристов. За последнее время вашими руками создано много значимых транспортных объектов, таких как Западный скоростной диаметр, Усть-Ижорского шоссе, скоростная трасса "Нева", Оборонная улица. Впереди новые масштабные проекты!
сказал чиновник.
Соколов отметил, что весенне-летний период был непростым, однако выразил уверенность, что "нам по плечу любые трудности", так как силой является командная работа.
Вице-губернатор поблагодарил специалистов за совместную работу и пожелал им неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия.
В честь праздника на Манежной площади запланированы мероприятия, ее оградили.
Фото: Piter.TV
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