В Петербурге готовятся ко Дню дорожника

Ограничение будет действовать до шести вечера воскресенья.

Читатели Piter.TV поделились кадрами с центра города: для машин перекрыли движение по Итальянской улице. Петербург готовится к празднованию Дня дорожника.

Так, на огороженной металлическим забором территории Манежной площади, готовятся к интерактивной выставке – на видео заметны белые тематические павильоны. Выставка будет проходить в пятницу и субботу.

Напомним, что до шести часов вечера 18 октября автомобилисты не проедут по Манежной площади. Кроме того, проезд будет заблокирован по Караванной улице вдоль Манежной площади, Кленовой улице вдоль дома № 4 по Манежной площади, Итальянской от Садовой улицы до Манежной площади.

Ранее мы писали, что проезд по Петергофской улице закроется до июля 2021 года.

Видео: Piter.TV