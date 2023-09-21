Дороги на площадь заблокированы в нескольких местах.

Протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики. Об этом сообщает "РИА Новости".

С 19 сентября в столице Армении проходят акции протеста против конфликта в Нагорном Карабахе. Протестующие призывают к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Дороги на площадь Республики заблокированы в нескольких местах. Полициия дежурит на площади, однако не предпринимает попыток освободить движение.

Ранее мы сообщали, что на митинге у здания правительства Армении задержали девять человек.

Видео: Telegram / РИА Новости