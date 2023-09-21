Протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики. Об этом сообщает "РИА Новости".
С 19 сентября в столице Армении проходят акции протеста против конфликта в Нагорном Карабахе. Протестующие призывают к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Дороги на площадь Республики заблокированы в нескольких местах. Полициия дежурит на площади, однако не предпринимает попыток освободить движение.
Ранее мы сообщали, что на митинге у здания правительства Армении задержали девять человек.
Видео: Telegram / РИА Новости
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