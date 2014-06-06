На трассе "Скандинавия" 11 декабря днем будут перекрывать движение

Проезд по трассе А-181 закроют шесть раз.

В Выборгском районе Ленобласти на федеральной трассе А-181 "Скандинавия" в течение дня 11 декабря будут перекрывать движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На 115-ом километре магистрали в течение дня шесть раз перекроют движение. Время перекрытия:11:00 – 11:20; 11:40 – 12:00; 12:20 – 12:40; 13:00 – 13:20; 14:10 – 14:30; 14:50 – 15:10.

На участке в эти часы будут проводится работы по ремонту линий электропередач. Переустройство проводов выполняется в рамках реконструкции участка "Скандинавии" с 100-го по 134-й километр.

Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута. Кроме того, важно обращать внимание на временные дорожные знаки.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"