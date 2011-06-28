На закупку техники в 2023 году направили 3,8 млрд рублей, примерно такую же сумму на эти цели выделят и в следующем году.

В Петербурге обновляют парк коммунальной техники. Северная столица продолжает закупать машины для уборки уже третий год подряд. Об этом рассказал председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В этом году власти закупили 272 единицы коммунальной техники. В рамках закупки машин для уборки города было приобретено приобрел 185 единиц метущей всесезонной техники. Эти машины обладают высокой производительностью и способны эффективно очищать дороги.

По словам Василия Пониделко, городу нужно столько техники, чтобы уборка шла круглосуточно. Кроме того, Петербург нуждается в дворниках, водителях спецмашин и механизаторах. На закупку техники в 2023 году направили 3,8 млрд рублей, примерно такую же сумму на эти цели выделят и в следующем году.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга