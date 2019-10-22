Проезд по Петергофской улице закроется до июля 2021 года

Также полностью перекроют участок улицы Моисеенко до 10 ноября.

Автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения движения в нескольких районах города, предупредили в ГАТИ.

Так, с 16 октября до 29 июня 2021 года затруднится проезд по Малой Зелениной улице от Петергофской улицы до Глухой Зелениной и полностью закроется движение по Петергофской улице от Малой Зелениной улицы до Средней Колтовской. Причиной тому станут временные ограждения и пешеходная галерея.

С того же дня, но до 16 апреля 2021 года ограничится движение по набережной реки Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского из-за установки строительных лесов. Днем позже, 17 октября, на улице Моисеенко от Новгородской улицы до улицы Красного Текстильщика начнутся работы по реконструкции теплосети. До 10 ноября проезд по данному участку будет недоступен.

Также с 17 октября затруднится движение по Заставской улице от улицы Коли Томчака до Цветочной улицы, где будут прокладывать инженерные сети. А до 30 октября ограничат проезд по Атаманской улице от Кременчугской улицы до набережной Обводного канала.

Ранее мы писали, что на КАД у развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения.

Фото: Piter.TV