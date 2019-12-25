На КАД у развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

Ограничения продлятся с 16 по 18 октября.

На КАД ожидаются новые ограничения движения. По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в районе развязки на пересечении с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения.

Третья и четвертая полосы будут недоступными для проезда одновременно на внутреннем и внешнем кольцах КАД с 16 по 18 октября. На оставшихся полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Отмечается, что работы по устранению просадок земляного полотна и дорожной одежды на КАД планировали провести раньше – с 6 по 8 октября, однако планам помешала неблагоприятная погода.

Также мы сообщали, что теннисный турнир в Петербурге ограничит движение 17 октября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"