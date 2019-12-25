Теннисный турнир в Петербурге ограничит движение 17 октября

Проезд символично изменят по Теннисной аллее.

В грядущую субботу, 17 октября, в Петербурге ограничат движение транспорта в связи с проведением XXV Юбилейного Международного мужского теннисного турнира St. Petersburg Open. Как рассказали в пресс-службе КРТИ, организатором мероприятия выступило ООО "Формула ТХ "Теннис-Хоккей".

В этот день по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге введут одностороннее движение. Временные изменения будут действительны ровно сутки. Также с полуночи 14 октября до последних минут 18 октября запретят остановку по Футбольной аллее вдоль спортивного комплекса "Сибур Арена" и по Центральной аллее на участке от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи.

Ранее мы писали, что на четырех улицах Петербурга введут ограничения движения в середине октября.

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