На четырех улицах Петербурга введут ограничения движения в середине октября

На этих участках будут вестись ремонтные работы.

В ГАТИ рассказали, какие ограничения дорожного движения ждут петербуржцев в ближайшее время. В октябре у водителей возникнут сложности с проездом по улице Седова, Петергофскому шоссе, Ириновскому проспекту и улице Коллонтай. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Так, с 13 по 19 октября на участке от улицы Седова до бульвара Красных Зорь будут вестись работы по прокладке газопровода. В период с 20 октября по 2 ноября рабочие будут прокладывать газопровод от улицы Бабушкина до улицы Седова.

С 14 по 21 октября будет ограничено движение по боковому проезду Петергофского шоссе. В частности, автомобилистам лучше выбирать другой маршрут, если им нужно проехать у дома №36 на улице Доблести. Здесь будут прокладывать канализацию.

Движение по Ириновскому проспекту от Бокситогорской улицы до улицы Передовиков ограничат из-за ремонта трамвайных путей. По той же причине у водителей возникнут сложности с проездом по улице Коллонтай в районе улицы Лопатина. Период ремонтных работ – с 14 по 21 октября.

Ранее губернатор заявил, что использование масок спасет Петербург от жестких ограничений.

Фото: Piter.TV