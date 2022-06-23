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Центр Петербурга будет перекрыт 31 декабря и 1 января
Сегодня, 15:28
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Центр Петербурга будет перекрыт 31 декабря и 1 января

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Также запретят парковку.

Из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году, в Петербурге введут ограничения для транспорта. 

По информации городского комитета по транспорту, проезд перекроют с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января на 24 участках дорог в Центральном и Адмиралтейском районах. А остановку запретят в период с 00:00 до 23:59 31 января на 18 участках в тех же районах. В частности, речь идет о Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта, Казанской улице от Невского проспекта до дома 3, Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта и других. 

С полной информацией об ограничениях можно ознакомиться на сайте ведомства

Ранее мы рассказывали о том, что стал известен график работы петербургского транспорта в новогодние праздники. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: перекрытие дороги, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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