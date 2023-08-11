Стал известен график работы петербургского транспорта в новогодние праздники

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать по графикам воскресенья.

В Комитет по транспорту рассказали о графике работы городского наземного транспорта и Петербургского метрополитена в новогодние и рождественские праздники 2025 года.

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать по графикам воскресенья за исключением новогодней и рождественской ночей.

С 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года (новогодняя ночь) в круглосуточном режиме будут работать метро и 30 маршрутов наземного транспорта:

– 22 автобусных (№ 2, 4, 74, 86, 100, 101, 115А, 120, 145, 169, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 263, 271, 290, 397);

– 4 троллейбусных (№ 2, 23, 31, 46);

– 4 трамвайных (№ 39, 55, 60, 100).

С 6 января на 7 января 2025 года (Рождество) в круглосуточном режиме будут работать метро и 10 маршрутов наземного транспорта:

– 7 автобусных (№ 2, 74, 86, 193, 239, 263, 271);

– 2 троллейбусных (№ 23, 46);

– 1 трамвайный (№ 39).

Интервал движения электропоездов метро в новогоднюю и рождественскую ночи с 01:00 до 05:00 составит 5-10 минут, автобусов, троллейбусов и трамваев – 30 минут.

Фото: Комитет по транспорту