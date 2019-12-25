Дворцовую набережную перекроют для ремонта до конца лета

Несмотря на проведение работ, для пешеходов будет обеспечен безопасный проход.

С 1 июля в Петербурге начнется капитальный ремонт Дворцовой набережной. В связи с этим движение для транспорта и пешеходов будет ограничено на участке от пристани "Эрмитаж" до Дворцового моста. Ограничения будут действовать до 31 августа.

Как сообщает пресс-служба "Мостотреста", несмотря на проведение работ, для пешеходов будет обеспечен безопасный проход. Кроме того, поскольку набережная является одной из самых популярных в городе, все работы спланированы так, чтобы причалы речного транспорта оставались доступными для горожан и туристов в течение всего летнего сезона.

Также в период с 1 сентября по 15 октября запланирован финальный, третий этап ремонта на участке от Дворцовой пристани до пристани "Эрмитаж". Основные работы на участке от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани были успешно завершены ранее.

Ранее мы сообщили о том, что ограничения движения транспорта в пяти районах Петербурга вступают в силу с 30 июня.

Фото: Piter.TV