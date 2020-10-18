Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили дорожникам

Сегодня, 18 октября, отмечается профессиональный праздник ― День работников дорожного хозяйства. В честь этого в 12:00 из пушки Петропавловской крепости произвели выстрел.
Специалистов поздравил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.
В этот раз мы встречаем наш профессиональный праздник в непростой период, но от этого особенно ценно находиться в кругу единомышленников, слаженно работающих на достижение общих целей.
сказал глава комитета.
Он пожелал специалистам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучных жизненных дорог.
Напомним, профессиональный праздник отмечается каждое третье воскресенье октября.
Ранее дорожников поздравил вице-губернатор Максим Соколов.
Видео: vk.com/krtispb
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все