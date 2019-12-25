В двух районах Петербурга будут действовать ограничения движения с ограничения движения с 22 июля

По данным ГАТИ, работы будут вестись в Выборгском и Фрунзенском районах.

С пятницы, 22 июля, движение в Выборгском и Фрунзенском районах Северной столицы ограничат из-за проведения работ. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ города.

Так, мероприятия затронут ВЫборгский район в период с 22 по 31 июля. Там будут реконструировать водопровод на Удельном проспекте от Олонецкой до Мезенской улицы.

Во Фрунзенском районе временно нельзя будет проехать по улице Ярослава Гашека. Речь идет об участке от Будапештской улицы до Малой Карпатской улицы, не считая перекрестки. Ограничение будет действовать до 3 сентября. Также до 21 августа для транспорта будет недоступен участок от Балканской площади до Будапештской улицы.

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Фото: Piter.TV