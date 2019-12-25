В Петербурге на 40% детских площадок нашли нарушения

С начала школьных каникул специалисты ГАТИ осмотрели 242 площадки в 54 муниципальных образованиях (МО) города.

В Петербурге почти на каждой третьей детской площадке были найдены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

С начала школьных каникул специалисты ГАТИ осмотрели 242 площадки в 54 муниципальных образованиях (МО) города. На 40% объектов – 96 из общего числа – зафиксировали нарушения: надписи на игровом оборудовании и дефекты покрытия. Владельцам площадок объявили предостережения.

На данный момент в Петербурге есть более 5300 детских игровых зон, более 3500 из них находятся в ведении МО, около 1000 – районных администраций, бюджетных учреждений, около 800 – на частных территориях жилых домов.

Ранее мама-блогер рассказала Piter.TV о разнообразии детских площадок Петербурга.

Фото: Piter.tv